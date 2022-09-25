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  4. 5G'de veri hızı ve enerji verimliliğini artıracak yazılımda başarılı sonuçlar alındı

5G'de veri hızı ve enerji verimliliğini artıracak yazılımda başarılı sonuçlar alındı

25.09.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk bilim insanlarının da ortak olduğu AB projesinde, 5G haberleşme teknolojisinde yüksek veri hızı ve enerji verimliliği sağlayan algoritmaların olduğu yazılım geliştirildi - Projenin Türkiye Koordinatörü Doç. Dr. Berna Özbek: - "Kasım 2018'den beri yürüttüğümüz proje çalışmaları sonucunda yüksek veri hızlarını destekleyen algoritmaları tasarladık. Düşük gecikmeye ulaştık. Enerji verimliliğini yüzde 20 civarında arttırdık"

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Türkiye'den İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün ortak olduğu Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında, 5G haberleşme teknolojisinde yüksek veri hızı ve enerji verimliliği sağlayan algoritmaların olduğu yazılım geliştirildi.

Türkiye, Finlandiya, Portekiz ve İngiltere'den üniversiteler, AB fonu desteğiyle 2018 yılından bu yana 5G'nin yoğun haberleşme trafiğini daha verimli bir şekilde sağlamak amacıyla çalışıyor.

Gelecek yıl sona erecek projede geliştirilen farklı algoritmaları içeren yazılım, simülasyon ortamında hedeflere ulaştı. Proje ortakları, yazılımın kullanıldığı sistem için Avrupa Patent Ofisine patent başvurusu yaptı.

- "Amacımız, data trafiğini verimli bir şekilde gerçekleştirmek"

Projenin Türkiye Koordinatörü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berna Özbek, AA muhabirine, mevcut haberleşme sisteminde insan-insan veya insan-makine iletişiminin yoğun kullanıldığını, 5G ile beraber makine-makine iletişiminin de destekleneceğini söyledi.

Bazı ülkelerde 5G baz istasyonlarının kullanılmaya başlandığını, Türkiye'de de yakın zamanda yaygın olarak kullanılmasının beklendiğini kaydeden Özbek, "Projedeki amacımız, makineler arasında haberleşmeyi de gerçekleştirmek için çok yoğun olan data trafiğini verimli bir şekilde gerçekleştirmek." dedi.

Makineler arası haberleşmenin hayatı kolaylaştıracağını vurgulayan Doç. Dr. Özbek, örneğin, trafikteki araçların birbirleriyle haberleşmesi sayesinde yoldaki trafik, yağış durumu gibi bilgilerin sürücülere anlık olarak iletilmesinin mümkün olacağını anlattı.

5G'de insanların yanı sıra makineler arası iletişimin de sisteme girmesiyle çok yüksek bir veri trafiği olacağını belirten Özbek, "Bu veri trafiğini, ne kadar yüksek veri hızlarında gerçekleştirirsek o kadar sistem performansını iyileştirmiş olacağız. Bu proje kapsamındaki ana hedeflerimiz, gecikmeyi azaltmak, yüksek veri hızlarındaki sistemleri gerçekleştirmek ve enerji verimliliğini sağlamak." ifadesini kullandı.

- Yazılım verimi bilgisayar ortamında ölçüldü

Geliştirilen yazılımın verimliliğini bilgisayar ortamındaki simülasyonlarda ölçtüklerini aktaran Özbek, şöyle konuştu:

"Projemizin tamamlanmasında bir sonraki aşamada, Finlandiya'daki laboratuvar ortamında bazı algoritmaları 5G sistemlerinde deneyerek performans sonuçlarını elde edeceğiz. Kasım 2018'den beri yürüttüğümüz proje çalışmaları sonucunda yüksek veri hızlarını destekleyen algoritmaları tasarladık. Düşük gecikmeye ulaştık. Enerji verimliliğini yüzde 20 civarında arttırdık."

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Anahtar Kelimeler:
5G yazılım haberleşme

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