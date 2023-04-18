6 asırlık Hoş Kadem Camii, Kadir Gecesi doldu taştı

Adana’nın Kozan ilçesinde 600 yıldır ayakta kalan ve Memluklu Devleti Hükümdarı Es Sultan El Meliki Zahir Seyfüddin Çakmak Ümerası’ndan Emir Abdullah Hoşkadem tarafından 1448 yılında yaptırılan Hoş Kadem Camii, Kadir Gecesinde dolup taşarken, eller semaya dualar için açıldı.

Kahramanmaraş merkezli asrın depreminde minaresinde oluşan hafif hasar ile depremi atlatan ve binlerce kişinin bir araya geldiği Kadir Gecesinde vatandaşlar pandemi ve deprem sonrası manevi atmosferde bir araya gelmenin ve ibadetlerini etmenin huzurunu yaşadıklarını kaydettiler.

Havadan görüntülenen Hoş Kadem Camiinde vatandaşlar Kadir Gecesinde ibadet etmek için tarihi camide bir araya araya gelerek dualar etti.

Hoş Kadem Cami İmamhatibi Abdurrahman Yılmaz, tarihi atmosferde maneviyat dolu bir akşam yaşandığını kaydederek “Milletimiz Allah’a aşık bir millet. Kadir gecesinde milletimiz gönlünü dinlendiriyor. Bu gece Kuran bayramıdır. Bu gece kalplerin aydınlanacağı gecedir. Bu millet Kuran uğruna canını veren bir millet. Bu gece milletimiz Kuran-ı Kerim’e koşuyor Kadir gecesine koşarken” diye konuştu.

