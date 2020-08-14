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6 ayda 6 pazaryeri projesinde 4. temel atıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.08.2020 18:34 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi’nin 6 ayda 6 kapalı pazaryeri projesi kapsamında Karakova’ya da kapalı pazaryeri temeli atıldı.

Pamukkale Belediyesi’nin 6 ayda 6 kapalı pazaryeri projesi kapsamında Karakova’ya da kapalı pazaryeri temeli atıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını bir bir gideriyoruz” dedi.
Pamukkale Belediyesi, vatandaşların pazar alışverişlerini daha sağlıklı ve rahat ortamlarda yapabilmeleri için pazaryeri atağına devam ediyor. Pamukkale Belediyesi, 6 ayda 6 kapalı pazaryeri projesi kapsamında Belenardıç, Karakurt ve Gölemezli mahallelerinden sonra 4’üncü kapalı pazaryerinin temelini de Karakova’da attı.Toplamda bin 500 metrekare alan üzerinde kurulacak olan pazaryeri, 490 metrekare kapalı alana sahip olacak. Yeni yapılacak kapalı pazaryerinde bay/bayan tuvaletleri, zabıta odası ve otopark alanı da bulunacak. Temel atma töreninde önce Karakova’da mahalle buluşması yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Karakova Muhtarı Hasan Özdemir, “Bizi kırmayıp mahallemizde bizlerle bir araya gelen Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Örki’ye teşekkür ederim. Mahalle sakinlerimizin taleplerini birebir ileteceğiz. Bundan dolayı çok memnunuz” dedi.
“Karakova için en temek ihtiyaç pazaryeridir”
Mahallerin ihtiyacına göre anında çözüm ürettiklerini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Burada çözebileceğimiz ne sorun varsa anında çözmeye hazırız. Daha önce defalarca Karakova Mahallemize geldik. Mahallemizin istek ve taleplerini muhtarımızla birlikte değerlendiriyoruz. Mahallenizin şu anda en önemli ihtiyacı kapalı pazaryeridir. Onun da temelini şimdi atıyoruz. Yılsonuna kadar 6 mahallede 6 kapalı pazaryerimizi tamamlayacağız. Bunlardan biri de Karakova’da olacak. Burası çok amaçlı olarak kullanılacak” ifadelerini kullandı.

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