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6 ayda 7 bin şikayeti çözdüler

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.11.2020 09:54 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark Yolcu İlişkileri Birimi, 6 ayda 7 bin talep, öneri ve şikayeti çözüme kavuşturdu.UlaşımPark A.Ş.

6 ayda 7 bin şikayeti çözdüler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark Yolcu İlişkileri Birimi, 6 ayda 7 bin talep, öneri ve şikayeti çözüme kavuşturdu.
UlaşımPark A.Ş. Yolcu İlişkileri Birimi, tramvay, otobüs, terminal ve otopark konularından gelen toplam 7 bin 286 şikayeti 6 ayda çözerek vatandaşları memnun etti. UlaşımPark Yolcu İlişkileri Birimi, toplamda 10 farklı mecradan gelen şikayetleri almaya devam ediyor. Web, telefon, Cimer, Dilekçe, Facebook, Instagram, Twitter, Açık kapı, 153 ve posta yoluyla gelen şikayetler yolcu ilişkileri birimine ulaştırılıyor. 6 ayda webden 232, telefondan 134, CİMER aracılığı ile ise 69, sosyal medyadan 44, açık kapıdan ise 5 şikayet gelerek çözümlendiği belirtildi. Bunların dışında Yolcu İlişkileri Birimine toplamda 5 bin 229 asıllı, 782’de asılsız şikayet ulaştı.
Birim, talep, öneri ya da şikayet kaydı oluşturan yolcuların hepsini teker teker geri arıyor. Geçen 6 aylık süreçte toplam 5 bin 532 kişi geri arandı. Bu sayede vatandaşların taleplerini çözene kadar işlem yapıldığı belirtildi.

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