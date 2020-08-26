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6 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu

SAMSUN HABERLERİ  | 26.08.2020 12:02 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde annesi tarafından uyandırılamayan 6 aylık bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olay, Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’un Bafra ilçesinde annesi tarafından uyandırılamayan 6 aylık bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay, Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi tarafından uyandırılamayan 6 aylık bebek Ahmet Baran Şahin, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

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