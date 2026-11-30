Olay, saat 19.30 sıralarında Hacıseyitali Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ali S. ile Abdullah Kara (23) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ali S., Kara'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.

DHA

KANLAR İÇİNDE İŞ YERİNE SIĞINDI

Saldırının ardından kanlar içinde kalan Abdullah Kara, cadde üzerindeki bir iş yerine sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA

Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Kara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Ali S., polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır