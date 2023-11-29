6 aylık hamile eşini öldüren zanlıya verilen indirimli cezayı Yargıtay bozdu

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi zanlının, ’haksız tahrik’ ve ’iyi hal indirimi’ hükümleri olmadan yeniden yargılanmasını istedi.

16 Aralık 2020 tarihinde Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesinde Ali Rıza Yüzer (35), tartıştığı 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer’i (35) çocuğun kendisinden olmadığı iddiası üzerine çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurdu. Göğsünden vurulan Sadife Yüzer, olay yerinde hayatını kaybetti. Ali Rıza Yüzer ise, babasını telefonla arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi. Babasının gelmesinden sonra jandarmayı arayıp eşini öldürdüğünü bildiren Ali Rıza Yüzer, gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DNA TESTİNDE ÇOCUĞUN KENDİSİNDEN OLDUĞU BELİRLENDİ

Ali Rıza Yüzer ifadesinde eşinin doğacak çocuğun kendisinden olmadığını söylemesi üzerine cinayeti işlediğini ileri sürerken, yapılan DNA testinde çocuğun kendisinden olduğu belirlendi. ’Gebe olduğunu bildiğini eşini tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasında tutuklu sanık Ali Rıza Yüzer’e ‘Gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürmek’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

MAHKEME HEYETİ, ZANLININ SUÇU ’HAKSIZ TAHRİK’ ALTINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ KANAAT GETİRİP CEZAYI İNDİRDİ

Daha sonra olayın ardından eşinin yarasına tampon yapması ’iyi hal’ kabul edilen Ali Rıza Yüzer, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından müebbet kararın bozulmasının ardından yeniden yargılama yapıldı. Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’Gebe olduğunu bildiği eşine karşı kasten öldürmek’ suçundan yargılanan Ali Rıza Yüzer, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, zanlının suçu ’haksız tahrik’ altında gerçekleştirdiğini kanaat getirip cezayı müebbet hapse indirdi.

“SANIĞIN HAKSIZ TAHRİKE İLİŞKİN YÖNDEKİ SAVUNMASINA İTİBAR EDİLMEMESİ GEREKTİĞİ KABUL EDİLMELİDİR”

Kararın ardından dosya temyiz için Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay, 1’inci Ceza Dairesi Ali Rıza Yüzer’in cinayeti ’haksız tahrik’ hükümleri olmadan işlediğine kanaat getirerek zanlının oy çokluğuyla yeniden yargılanması talebiyle dosyayı Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi. Zanlı Ali Rıza Yüzer hakkında verilen cezanın bozulma gerekçesinde ise "Maktulün hamile kaldığını öğrenmesiyle birlikte tarafların mutlu olması gerekirken, sperm sayısının yeterli olup olmadığı hususunda bir bilgiye dahi sahip olmayan sanığın çocuğun bir başkasından olabileceğinden şüphelenmeye başladı. Dolayısıyla suçun işlendiği tarihten önce maktulden kaynaklı ve haksız tahrik oluşturabilecek düzeyde haksız fiil bulunmadığı, öte yandan sanığın maktulün kendisine ’sana ne ayrılacaksak ayrılalım gidecek bir yer bulurum, başkasıyla beraber olur, hayatımı yaşarım ve çocuk senden değil. Git şu dolaptan bir etek al giy dışarı öyle çık’ şeklindeki sözleri söylediğini savunması karşısında, esasen fail dışında başkaca hiçbir tanığın bulunmadığı bu tür olaylarda, tartışmanın geride kalan tek konu olan failin savunmalarının haksız tahrik uygulaması açısından gerçeği yansıttığının kabul edilebilmesi için maktule yüklenen bu yöndeki tek taraflı soyut beyanların akla, mantığa, dosyadaki delillere, maddi olayın akışına ve tartışmada sarf edilen sözlerin karşılıklılık silsilesine uygun olması veya tartışmayı başlatan failin sözlerine karşı maktulün verdiği cevapların etki-tepki dengesini bozacak şekilde yeni veya daha büyük bir haksızlık içermesi gerekeceği, sanığın haksız tahrike ilişkin bu yöndeki savunmasına itibar edilmemesi gerektiği kabul edilmelidir" denildi.

YARGITAY, ZANLI KOCAYA VERİLEN CEZAYI BOZDU

Zanlı hakkında, haksız tahrik indirimi’ yapılarak 23 yıl hapis cezası verilen ceza Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi zanlının, ’haksız tahrik’ ve ’iyi hal indirimi’ hükümleri olmadan yeniden yargılanmasını istedi.

