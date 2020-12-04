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6 ayrı hırsızlık olayından aranan şahıs yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 04.12.2020 11:01 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde 6 ayrı hırsızlık suçundan aranması olan şüpheli polis tarafından yakalandı.Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Şok Ekipleri vatandaşların güven ve huzurunu sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

6 ayrı hırsızlık olayından aranan şahıs yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde 6 ayrı hırsızlık suçundan aranması olan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Şok Ekipleri vatandaşların güven ve huzurunu sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Şok Ekipleri Efeler İlçesi Orta Mahalle 209 sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan sorgulamada T.M.’nin 6 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan T.M. gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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