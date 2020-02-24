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6 ayrı mahalleye şadırvan yapılacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.02.2020 15:07 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

6 ayrı mahalleye şadırvan yapılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2020 yılında ilçe sınırları içerisinde muhtelif semtlerde 6 adet şadırvan yapılacağını söyledi.
Kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale yapılacağını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, yaptırılacak şadırvanlar ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Şehrimizde bulunan camilerin birçoğunun şadırvanları bizim hizmet anlayışımız ile yapılan hizmetteki bütünlüğüne yakışmıyordu. Ayrıca bazı camilerin şadırvanları geçici çözüm anlayışı ile yapılmış bulunmaktaydı. Bu nedenle yapılan çalışma ile ilk etapta 6 camimizde şadırvan yaptıracağız. Bu yıl hemen yapıp, hizmete sunacağız. Şadırvanlar kültürümüze ve geleneklerimiz mimarını yansıtacaktır.”
Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptırılacak olan şadırvanların Kayseri’ye ayrı bir güzellik ve estetik kazandıracağını sözlerine ekledi.

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