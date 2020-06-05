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6. Balkan Panorama Film Festivalinin danışma kurulu belli oldu

İZMİR HABERLERİ  | 05.06.2020 16:58 | Son Güncelleme

15-21 Ekim 2020 tarihleri arasında, Buca Belediyesinin himayesinde İzmir’de gerçekleşecek olan 6.

15-21 Ekim 2020 tarihleri arasında, Buca Belediyesinin himayesinde İzmir’de gerçekleşecek olan 6. Balkan Panorama Film Festivalinin danışma kurulu belli oldu.
Buca Belediyesi, 15-21 Ekim 2020 tarihleri arasında 6. Balkan Panorama Film Festivaline ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda, festivalin danışma kurulu belirlendi.
Altı kişiden oluşan danışma kurulu üyeliğinde; Türk sinemasının duayenlerinden Ediz Hun, Balkanların en tanınmış ve en ödüllü yönetmeni Milcho Manchevski de yer alıyor.
Kurula ayrıca; Sam Peckinpah, Peter Ustinov gibi yönetmenlerin filmlerinde yer almış eski Yugoslavya’nın efsanevi oyuncusu Igor Galo, Balkanların en tanınmış oyuncu ve yapımcılarından Lazar Ristovski, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Yıldız, Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal da seçildi.
Öte yandan, 14 Balkan ülkesini kapsayan festival; uzun metraj, kısa metraj kurmaca ve belgesel filmlerin başvuruları kabul edilmeye devam ediliyor. Yarışma veya yarışma dışı program başvuruları ise www.bpff.art isimli internet sitesinden online ve ücretsiz olarak yapılabiliyor.
17 Nisan 2020’de başlayan başvuruların 19 Haziran 2020’de sona ereceği, ön jüri tarafından değerlendirilecek olan başvuru sonuçlarının 20 Temmuz 2020 tarihine kadar festivalin resmi sitesinden ilan edileceği açıklandı.
Yarışmada ayrıca; Sarı Şemsiye Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması 25 bin TL, Sarı Şemsiye Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması 5 bin Avro, Sarı Şemsiye Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması 5 bin TL, Sarı Şemsiye Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması için bin Avro ödüllerin verileceği açıklandı.

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