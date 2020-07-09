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6 bin 400 öğretmene akademisyenlerden online seminer

DÜZCE HABERLERİ  | 09.07.2020 10:16 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi ile Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Bilge Liderlik akademisi kapsamında Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi’nden 40 öğretim üyesi akademisyen, pandemi sürecinde online olarak 40 farklı oturum gerçekleştirdi.Toplamda 6 bin 400 öğretmenin katıldığı ve 5 gün süren web seminerlere; Sınıf öğretmenleri, Okul Öncesi öğretmenleri, Özel Eğitim öğretmenleri, Rehber öğretmenleri, Türkçe öğretmenleri, İngilizce öğretmenleri, Matematik öğretmenleri, Sosyal Biligler öğretmenleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri, Arapça öğretmenleri, İHL Meslek Dersleri öğretmenleri, Coğrafya öğretmenleri, Fizik öğretmenleri, Kimya öğretmenleri, Biyoloji öğretmenlerinin yanı sıra farklı branşlardan gönüllü olarak eğitim almak isteyen öğretmenler de katılım gösterdi.Gerek yapılan web seminerler esnasında gerekse sonrası için görüşlerini dile getiren eğitime katılan öğretmenler; uygulamanın oldukça yararlı olduğunu ifade ederek, düzenlenen web seminerleri için memnun kaldıklarını söyledi.

6 bin 400 öğretmene akademisyenlerden online seminer

Düzce Üniversitesi ile Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Bilge Liderlik akademisi kapsamında Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi’nden 40 öğretim üyesi akademisyen, pandemi sürecinde online olarak 40 farklı oturum gerçekleştirdi.
Toplamda 6 bin 400 öğretmenin katıldığı ve 5 gün süren web seminerlere; Sınıf öğretmenleri, Okul Öncesi öğretmenleri, Özel Eğitim öğretmenleri, Rehber öğretmenleri, Türkçe öğretmenleri, İngilizce öğretmenleri, Matematik öğretmenleri, Sosyal Biligler öğretmenleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri, Arapça öğretmenleri, İHL Meslek Dersleri öğretmenleri, Coğrafya öğretmenleri, Fizik öğretmenleri, Kimya öğretmenleri, Biyoloji öğretmenlerinin yanı sıra farklı branşlardan gönüllü olarak eğitim almak isteyen öğretmenler de katılım gösterdi.
Gerek yapılan web seminerler esnasında gerekse sonrası için görüşlerini dile getiren eğitime katılan öğretmenler; uygulamanın oldukça yararlı olduğunu ifade ederek, düzenlenen web seminerleri için memnun kaldıklarını söyledi. Düzenlenen web seminerlerinde bilgi ve deneyimlerini paylaşan Düzce Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür eden öğretmenler, Eylül 2020 tarihinde düzenlenmesi planlanan yüz yüze eğitimlerin yanında online çalışmalarında olmasını beklediklerini dile getirdiler.

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Park Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Nimet Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
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