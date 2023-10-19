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6. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödülleri sahiplerini buldu

19.10.2023 07:35 | Son Güncelleme:
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Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödülleri 6. kez sahiplerini buldu. Ödüller, bilim kategorisinde Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’na, kültür kategorisinde Hüsamettin Elçi’ye, sanat kategorisinde Aysun Gültekin’e takdim edildi.

6. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen ödül töreni, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in açış ve selamlama konuşmasıyla başladı. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödüllerinin tarihine değinerek söze başlayan Rektör Türkmen, ilk törenden bugüne kadar ödül alan değerli şahsiyetleri anarak ödüllerin sembolik değerine dikkat çekti. Rektör Türkmen, "Bayburt’un en önemli kültür mirası olan Dede Korkut’u, insanlığa kazandırmaya çalıştığımız değerlerle özdeşleşen saygın isimleri taltif etmek için bir bellek olarak onurlandırmayı hedef kıldık. Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat kategorileriyle başlayan geleneği son iki yıldır, Türkiye’nin ilk spor bilimci Rektörü olmam münasebetiyle güncelledik ve edebiyat ile sanat kategorisini birleştirerek sporu kategoriler arasına ekledik. Çünkü spor; bilimin, kültürün ve sanatın sentezlendiği bir yaşam pratiği olarak önemlidir." dedi.

İsrail’in Filistin’de işlediği insanlık suçlarına da konuşmasında değinen Rektör Türkmen, Dede Korkutların miras bıraktığı insanlık geleneğinin bu mezalime karşı onurlu bir direniş seti olacağını söyledi.
Tören konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşrif eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da İsrail zulmünü kınadılar. Vali Eldivan, insanlığın bu tarihsel eşikte değerler kaybından ya da değerler muhafazasından yana olarak kritik bir sınav vermekte olduğunu belirtti. Üniversitemizin Dede Korkut’un manevi mirasını yaşatma çalışmalarının gelenekselleşmesini takdir eden Belediye Başkanı Pekmezci ile Vali Eldivan, ödül alacak isimlere tebriklerini bildirdiler.

Tören konuşmalarının ardından ödül takdimine geçildi. Bilim ödülü; "Tıbbî Farmakoloji, nörofarmakoloji, tıbbî biyoteknoloji ve biyosensörler alanlarındaki çalışmalarıyla tıp bilimi alan yazınına sunduğu nitelikli katkılar ve ülkemizin uluslararası bilim camiasındaki saygın temsilinde üstlendiği akademik misyon nedeniyle" Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’na takdim edildi. Hacımüftüoğlu ödül konuşmasında genç akademisyenlere seslenerek başarı ile meşakkat arasındaki güçlü ilişkiyi özetledi ve İsrail’in sivil katliamını kınayarak sözlerini sonlandırdı.

Kültür Ödülü; "Türk sanat müziği bestekârı, güfte yazarı, hâttat ve şair kişiliğinde temsil ettiği Bayburt kültür-sanat geleneğinin değerler mirasını zenginleştiren özgün katkıları ve Türkiye’nin kültür ve turizm elçisi olarak üstlendiği diplomatik misyon nedeniyle" Hüsamettin Elçi’ye takdim edildi. Teşekkür konuşmasında Bayburt’un kültürel değerlerine vurgu yapan Elçi, bir şiirini okuyarak konukların büyük alkışları eşliğinde konuşmasını tamamladı.

Sanat ödülü; "Türk Halk Müziğinin kültürel miras olarak yaşatılması, icra edilmesi ve yeni nesillere aktarılması için TRT Sanatçısı kimliğiyle gösterdiği üstün emekler ve Anadolu Medeniyetinin evrenselleşme misyonunu sürdürecek olan yeni sanatçıların yetişme sürecindeki ilham verici katkıları nedeniyle" Aysun Gültekin’e takdim edildi. Aysun Gültekin, teşekkür konuşmasında halk müziğinin kültürün ve dilin korunmasındaki değerine vurgu yaparak ödül töreninin bu değerin korunması adına üstlendiği önemli role ilişkin takdirlerini bildirdi.
Tören sonunda sanatçılar Kurban Çil ve Samet Erdal tarafından sergilenen Dede Korkut ile Bamsı Beyrek performansları, salondaki konuklar tarafından uzun süre alkışlandı.

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