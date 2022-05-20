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"6. Haliç Genç Edebiyat Günleri", 25 Mayıs'ta başlayacak

20.05.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"6. Haliç Genç Edebiyat Günleri", 25 Mayıs'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek "Haliç Genç Edebiyat Günleri" 25-28 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Programın açılışı, Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde 25 Mayıs'ta yazar Mehmet Doğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak, geliştirmek, okumaya ve yazmaya teşvik etmek amacıyla yapılan etkinlikte aynı zamanda yazarlar ve akademisyen söyleşi programlarına konuk olacak.

Açılış programının ardından başlayacak roman oturumunun konukları ise Güray Süngü, Yasemin Karahüseyin, Meliha Öz ve İsmail Özben olacak.

Hikaye oturumunda Yıldız Ramazanoğlu, Ümit Köksal, Hümeyra Yabar ve Erhan Genç; şiir oturumunda Ahmet Murat, Tuba Kaplan, Güven Adıgüzel ve Aykağan Yüce; deneme oturumunda Osman Bayraktar, Zeynep Merdan, Dursune Isra Çınar ve Dursun Çiçek yer alacak.

Ayrıca program kapsamında 28 Mayıs'ta Eyüpsultan Belediyesi Yazı Akademisi ve Okuma Atölyesi yıl sonu kapanış programı gerçekleştirilecek.

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