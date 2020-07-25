6 il’in türküleri derlendi

Malatya İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Malatya, Elazığ, Sivas, Erzurum, Kahramanmaraş ve İzmir’den 96 adet türküyü TRT standartlarında derledi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın çalışmaları hakkında sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarımız Malatya ve ilçeleri başta olmak üzere, Elazığ, Sivas, Erzurum, Kahramanmaraş ve İzmir’den 96 adet türküyü TRT standartlarında derledi. Bu sayede sözlü kültür mirasımızın yok olmaması ve aşıklık geleneğinin korunmasına büyük katkı sağladık” dedi.

