YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. 6 kiloluk ahtapotu denize atlayıp eliyle yakaladı

6 kiloluk ahtapotu denize atlayıp eliyle yakaladı

27.12.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde bir balıkçı, kıyıda gördüğü ahtapotu yakalamak için denize atladı.

6 kilo 200 gram ağırlığında olan ahtapotu elleriyle yakalayan balıkçının o anları kameralara yansıdı.

İzmir’de balıkçılık yapan Sezer Yavuz, Güzelbahçe Balıkçı Barınağında bir ahtapotun kıyıda olduğunu fark etti. Yavuz, önce kıyıdan uzanarak ahtapotu almak istedi; ama başarılı olamadı. Bunun üzerine Sezer Yavuz, birden suya atladı, ahtapotu eliyle yakaladı. Yavuz, ahtapotu bin bir zorlukla kıyıya alırken, çevredeki diğer balıkçılar bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balıkçının ahtapotu yakaladığı anlar ise kameraya yansıdı.

Sezer Yavuz, denizden elleriyle çıkardığı 6 kilo 200 gram ağırlığındaki ahtapotu kilosu 360 liradan 2 bin 250 liraya sattığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yunanistan’ın ölüme ittiği 182 düzensiz göçmen kurtarıldıYunanistan’ın ölüme ittiği 182 düzensiz göçmen kurtarıldı
İstanbul’da motosikletli kuryenin öldüğü feci kaza kameradaİstanbul’da motosikletli kuryenin öldüğü feci kaza kamerada
Sancaktepe’de feci kaza: Yaşlı kadın tırın altında kalarak hayatını kaybettiSancaktepe’de feci kaza: Yaşlı kadın tırın altında kalarak hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 27 Aralık Salı

İmsak
06:52
Sabah
08:20
Öğle
13:17
İkindi
15:43
Akşam
18:04
Yatsı
19:27
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Kamera kalitesine herkes hayran kalıyor!

Kamera kalitesine herkes hayran kalıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.