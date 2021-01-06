YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. 6 kiloluk levrek, 780 liradan satılıyor

6 kiloluk levrek, 780 liradan satılıyor

SİNOP HABERLERİ  | 06.01.2021 14:47 | Son Güncelleme

Sinop’ta kıyı balıkçılarının ağlarına takılan 6 kiloluk levrek 780 TL’den satılıyor.Karadeniz’de nadir avlanan ve restoranların büyük talep gösterdiği levrek balığı, kilosu 130 TL’ye satılıyor.

Sinop’ta kıyı balıkçılarının ağlarına takılan 6 kiloluk levrek 780 TL’den satılıyor.
Karadeniz’de nadir avlanan ve restoranların büyük talep gösterdiği levrek balığı, kilosu 130 TL’ye satılıyor. Sinoplu balık satıcısı Eşref Durmaz, levreğin değerli bir balık olduğunu ve etinin çok lezzetli olduğunu ifade etti. Son yıllarda deniz levreğinin giderek azaldığını aktaran balıkçı Eşref Durmaz, "Şu anda tezgâhımızda hamsi mezgit barbun var. Bugün balıkçılarımız, 5 kiloluk levrek yakaladı. Bunun gibi balıklar, biraz pahalı, genellikle işletmelere satılıyor. Az da olsa yüzümüzü güldürdü" dedi.
Balıkçı Durmaz, levreğin kilosunun 130 TL olduğunu belirterek, "Biraz pahalı bir balık bu. Genelde lokantalara gönderiyoruz. Kilosu şu anda 130 TL. Şu anda 6 kiloluk levrek var elimizde 780 TL’den satılıyor. Tutan arkadaşlarımızın emeği var, tutması zahmetli bir balık. Ya kıyı balıkçıları yakalıyor, yada zıpkınla avlanıyor. Ama kolay yakalanmıyor" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 10 yıl boyunca her gün yaptı! İşte büyük değişim 10 yıl boyunca her gün yaptı! İşte büyük değişim
Bu yiyecekler ömrü uzatıyorBu yiyecekler ömrü uzatıyor
1/

Sinop Namaz Vakitleri 6 Ocak Çarşamba

İmsak
06:27
Sabah
08:01
Öğle
12:50
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:57

Sinop Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Çarşamba

Dolgun Eczanesi
Gerze
Elif Eczanesi
Boyabat
Özlem Eczanesi
Turkeli
Şifa Eczanesi
Erfelek
Yasemin Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Yüksel Eczanesi
Ayancik
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.