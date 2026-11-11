Taner Tolga Tarlacı hapiste öldü mü? Yasin Obuz açıkladı

Survivor yarışmasıyla tanındıktan sonra 'Taner Firar'da programını da sunan Taner Tolga Tarlacı darp, gasp, taciz gibi suçlamalarla Güney Kıbrıs'ta cezaevindeydi. Taner Tolga Tarlacı'nın cezaevinde öldüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Tarlacı hakkında son açıklama yakın arkadaş oldukları bilinen eski Survivor ve MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz'dan geldi.

Obuz, ölüm iddialarını kesin bir dille yalanlarken, Tarlacı'nın babasıyla yaptığı telefon görüşmesine dair görüntüleri de paylaştı.

Yasin Obuz açıklamasında "Taner’in babasıyla şimdi konuştum. Hapiste durumu iyi bir şeyi yok ve şu saçma sapan sayfalara inanmayı bırakın. Çaycı Hüseyin’e bağladılar iyice durumu” dedi.

"HAYATI HAPİSTE GEÇECEK"

Öte yandan geçtiğimiz yıl, Taner Tolga Tarlacı'nın 18 yıl hapis cezası aldığını belirten Cenk Hoca, “Bir şeyler yapacağız ama açıkça söyleyeyim hiç umudum yok. Taner’in hayatı hapiste geçecek gibi gözüküyor” demişti.