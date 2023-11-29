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6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 15 yıl hapis kararı

29.11.2023 09:58 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sahte içkiden 6 kişinin hayatını kaybettiği davada 2 sanığa toplam 15 yıl 10 ay hapis cezası çıkarken, 1 sanık ise beraat etti.

6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 15 yıl hapis kararı

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, "Kasten öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet hapisleri istenen tutuklu sanık Kamil Cihat İşcen ve tutuksuz sanık Raif Aytaç Uzcan son kez hakim karşısına çıktı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan ve bu davanın tutuksuz sanığı Oktay Yüce ise karar duruşmasına SEGBİS ile katıldı.
Son sözü sorulan sanık Kamil Cihat İşcen hastanede tedavi gördüğü süreci fırsat bilerek kendisine iftira atıldığını belirterek, “Benim bir tek Allah’ım var. Karşınızda suçlu olarak bulunmaktan utanıyorum. Sahte içkileri kardeşim olan maktulün ürettiğini herkes biliyor. Bunu da hiçbir zaman inkar etmedim” dedi.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kamil Cihat İşcen’in Bülent D., Erhan S., Erol O., Mahmut A., Necip Ç. ve Şakir Ç.’nin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 13 yıl 9 ay, Raif Aytaç Uzcan’ın ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 2 yıl 1 ay yıla kadar hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti Oktay Yüce’nin ise beraatine karar verdi.

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