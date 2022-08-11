6. Müzede Sahne etkinliği iklim krizi ve ekoloji yıkım temasıyla düzenleniyor

İSTANBUL (AA) - Sakıp Sabancı Müzesi'nin (SSM) Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla düzenlediği Müzede Sahne, altıncı yılında iklim krizi ve ekolojik yıkım temasıyla başladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, etkinliğin açılışında, Şebnem İşigüzel tarafından kaleme alınan "Taş" oyunu prömiyeri yapıldı.

Zinnure Türe'nin yönettiği, Aslı İçözlü, Banu Fotocan ve Ayda Akkaya'nın rol aldığı oyun, bir köyde taş ocağı açılmasıyla başlayan 3 kuşaktan üç kadının direnişini anlatıyor.

Emre Koyuncuoğlu'nun sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilen Müzede Sahne’nin bu yılki başlığı, atmosferde ölçülen en yüksek karbondioksit oranı 419 PPM’e dikkat çekmek amacıyla "Dünya 419 PPM Bir Sahne" olarak belirlendi.

Müzede Sahne için sipariş edilen "Taş", "Libido" ve "Tek Kullanımlık Hikaye" isimli oyunlar etkinlikteki gösterimlerinden sonra sezon boyunca farklı tiyatro sahnelerinde izleyicileriyle buluşacak.

Oyunlardan önce ücretsiz düzenlenecek panellerde çevre politikalarında uzman sanatçı, akademisyen, araştırmacı ve aktivistler konuşacak.

14 Ağustos’a kadar devam edecek etkinliğin biletleri "www.mobilet.com" üzerinden temin edilebilecek.

