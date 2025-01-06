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  4. 6 Ocak 2024 Pazartesi (Bu akşam) ekranda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV yayın akışı

6 Ocak 2024 Pazartesi (Bu akşam) ekranda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV yayın akışı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.01.2025 09:25
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ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV gibi kanallarda bu akşam neler olacak? İşte 6 Ocak Pazartesi akşamı yayın akışının tüm detayları!

6 Ocak 2024 Pazartesi (Bu akşam) ekranda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV yayın akışı

6 Ocak 2024 Pazartesi akşamı televizyon izleyicilerini büyük bir heyecan bekliyor. Reyting rekorları kıran diziler ve merakla beklenen filmler, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV gibi popüler kanallarda izleyicilerle buluşacak.

Bugün ekranlarda birbirinden heyecanlı yapımlar yer alacak ve sevdiklerinizle birlikte keyifli bir akşam geçirebileceksiniz. Yayın akışındaki diziler ve programlar hakkında tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

PAZARTESİ AKŞAMI (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR?

TRT'de bu akşam İtalya Süper Kupa Final maçı var.

Uzak Şehir tekrar bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

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TV8'de ise Survivor yeni bölüm var.

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00
Afili Aşk
09:00
Neler Oluyor Hayatta?
11:15
Yaprak Dökümü
13:00
Gelinim Mutfakta
16:00
Arka Sokaklar
18:30
Kanal D Ana Haber
20:00
Uzak Şehir
00:15
Tomris-Tekrar

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00
Bu Sabah
10:00
Sandık Kokusu
12:30
Gelin Evi
15:00
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45
Show Ana Haber
20:00
Güldür Güldür Show
00:15
Deha-Tekrar

NOW YAYIN AKIŞI
07.30
İlk Bakış
08.00
İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45
Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30
Şakir Paşa Ailesi
13.30
En Hamarat Benim
16.30
Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00
Kızıl Goncalar

ATV YAYIN AKIŞI
08: 00
Kahvaltı Haberleri
10: 00
Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00
atv Gün Ortası
14: 00
Sen Anlat Karadeniz
16: 00
Esra Erol’da
19: 00
atv Ana Haber
20: 00
Zembilli

TRT YAYIN AKIŞI
10.30
Alişan İle Hayata Gülümse
13.15
Seksenler
14.55
Masumlar Apartmanı
17.45
Lingo Türkiye
19.00
Ana Haber
19.55
İddiaların Aksine
20.00
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
22:00
İnter-Milan | İtalya Süper Kupa Final

STAR YAYIN AKIŞI
07:00
Güne Başlarken
09:45
Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00
Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15
Söz
19:00
Star Haber
20:00
Oh Olsun

TV8 YAYIN AKIŞI
06:00
Dizi
07:15
Ebru ile 8’de Sağlık
08:30
Aramızda Kalmasın
12:00
Survivor All Star-Gönüllüler
13:30
Program
16:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00
Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15
Survivor Ekstra / Canlı

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