6 Ocak 2024 Pazartesi (Bu akşam) ekranda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV yayın akışı

6 Ocak 2024 Pazartesi akşamı televizyon izleyicilerini büyük bir heyecan bekliyor. Reyting rekorları kıran diziler ve merakla beklenen filmler, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV gibi popüler kanallarda izleyicilerle buluşacak.

Bugün ekranlarda birbirinden heyecanlı yapımlar yer alacak ve sevdiklerinizle birlikte keyifli bir akşam geçirebileceksiniz. Yayın akışındaki diziler ve programlar hakkında tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

PAZARTESİ AKŞAMI (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR?

TRT'de bu akşam İtalya Süper Kupa Final maçı var.

Uzak Şehir tekrar bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

TV8'de ise Survivor yeni bölüm var.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00

Afili Aşk

09:00

Neler Oluyor Hayatta?

11:15

Yaprak Dökümü

13:00

Gelinim Mutfakta

16:00

Arka Sokaklar

18:30

Kanal D Ana Haber

20:00

Uzak Şehir

00:15

Tomris-Tekrar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00

Bu Sabah

10:00

Sandık Kokusu

12:30

Gelin Evi

15:00

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45

Show Ana Haber

20:00

Güldür Güldür Show

00:15

Deha-Tekrar

NOW YAYIN AKIŞI

07.30

İlk Bakış

08.00

İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45

Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30

Şakir Paşa Ailesi

13.30

En Hamarat Benim

16.30

Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00

Kızıl Goncalar

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00

Kahvaltı Haberleri

10: 00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00

atv Gün Ortası

14: 00

Sen Anlat Karadeniz

16: 00

Esra Erol’da

19: 00

atv Ana Haber

20: 00

Zembilli

TRT YAYIN AKIŞI

10.30

Alişan İle Hayata Gülümse

13.15

Seksenler

14.55

Masumlar Apartmanı

17.45

Lingo Türkiye

19.00

Ana Haber

19.55

İddiaların Aksine

20.00

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

22:00

İnter-Milan | İtalya Süper Kupa Final

STAR YAYIN AKIŞI

07:00

Güne Başlarken

09:45

Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00

Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15

Söz

19:00

Star Haber

20:00

Oh Olsun

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00

Dizi

07:15

Ebru ile 8’de Sağlık

08:30

Aramızda Kalmasın

12:00

Survivor All Star-Gönüllüler

13:30

Program

16:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00

Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15

Survivor Ekstra / Canlı