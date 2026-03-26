MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Niran Ünsal emeklilik hayalini gerçekleştirdi: Ülkeyi terk edip, temizlik işine girdi

Bir dönem tesettüre girince çok konuşulan Niran Ünsal ülkeyi terk etti. Yunanistan'da kendine küçük bir ev alan şarkıcının yeni kuracağı iş de şaşırttı. Şarkıcı emeklilik hayalinin gerçekleştiğini söyledi.

Türk müziğinin güçlü seslerinden Niran Ünsal, yıllar sonra yeniden gündemde! Gerçek adı Fatma Uludan Canevi olan Niran Ünsal uzun süredir ekranda uzaktaydı.

Özellikle bir dönem Peker Açıkalın ile yaşadığı ilişkiyle ve tesettüre girmesiyle gündeme gelen şarkıcıdan radikal bir karar geldi.

Türkiye'yi terk eden Niran Ünsal bambaşka bir sektöre adım atıyor. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Niran Ünsal, Etiler'de objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünsal, çok yakında Yunanistan'da temizlik ve bakım hizmetleri üzerine bir şirket kuracağını açıkladı. "Varkiza bölgesinde küçük bir evim var" diyen Niran Ünsal; "Yunanistan'da bir temizlik şirketi açıyorum. Şu anda eksik evrakları tamamlıyorum. Burada bir müzik şirketim zaten var ama 'Onu mu yapayım, bunu mu yapayım?' derken sonunda buna karar verdim" dedi.

"HEM MADDİ HEM MANEVİ OLARAK MUTLU EDER"

Bu alanda ciddi bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Niran Ünsal; "Araştırma yaptım. Ev temizliği, yaşlı ve bebek bakımı konusunda büyük bir açık var. Temizlik işini gerçekten çok seviyorum, evde de öyleyim. Yunanistan'da yaşlı nüfus çok fazla. Yaşlı ve bebek bakımı hem manevi hem de maddi olarak beni mutlu eden bir iş" ifadelerini kullandı.

Yeni girişimini bir emeklilik hayali olarak tanımlayan Niran Ünsal; "Hep böyle bir emeklilik işi hayal ediyordum, çok şükür hayata geçirdim ve mutluyum" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Niran Ünsal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.