GALATASARAY HABERLERİ: Çantasını toplamaya başladı! Galatasaray'da sezon sonu ayrılık: Geldiği gibi gidiyor

Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Yaser Asprilla ile ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Sarı-kırmızılı yönetim, Kolombiyalı oyuncunun geleceği konusunda teknik heyetin raporu doğrultusunda yol haritasını netleştirdi.

OPSİYONU KULLANILMAYACAK

As Colombia'nın haberine göre; Ara transfer döneminde Girona’dan kiralanan Yaser Asprilla için belirlenen 23 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenildi. Yönetimin bu yüksek bonservis bedelini, oyuncunun performansı doğrultusunda riskli bulduğu ifade ediliyor.

SÜRE BULAMADI

Teknik direktör Okan Buruk’un, genç futbolcuya yeterli forma şansı vermemesi de alınan kararda etkili oldu. Asprilla’nın antrenman performansı ve maç içindeki katkısının beklentilerin gerisinde kaldığı belirtilirken, bu durum sürelerine de doğrudan yansıdı.

Büyük umutlarla kadroya dahil edilen Yaser Asprilla, Galatasaray formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada toplam 265 dakika sahada kaldı. Kolombiyalı oyuncu, bu süreçte gol ya da asist katkısı sağlayamayarak hücum hattında beklenen etkiyi yaratamadı.

KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Tüm bu gelişmelerin ardından Galatasaray’ın sezon sonunda Asprilla ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Genç futbolcunun yeniden Girona’ya dönmesi beklenirken, sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde hücum hattına farklı alternatifler arayacağı ifade ediliyor.