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6 şahısa fuhuştan 14 bin 262 TL ceza kesildi

MALATYA HABERLERİ  | 10.02.2020 12:03 | Son Güncelleme

Malatya’da ikamet ve iş yerinde fuhuş yapılmasıyla ilgili 6 şahısa toplam 14 bin 262 TL idari para cezası kesildi.Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri olarak fuhuşa yönelik iki farklı adreste uygulama yapıldı.

Malatya’da ikamet ve iş yerinde fuhuş yapılmasıyla ilgili 6 şahısa toplam 14 bin 262 TL idari para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri olarak fuhuşa yönelik iki farklı adreste uygulama yapıldı. Çalışmalarda, fuhuş yapıldığı tespit edildi. 6 şahsa fuhuş konusu ile alakalı olarak gerekli idari işlem yapılarak toplamda 14 bin 262 TL idari para cezası yazıldı.
Söz konu ikametin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapıldı. İkinci kez işlem yapılan işyerinin ruhsat iptali içinde gerekli işlemler yapıldı.

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