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6 Şubatta pazarcılar tezgah açmayacak

İHA İHA
01.02.2024 14:08 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da her gün farklı bir mahalleye tezgahını açan pazarcı esnafı, 6 Şubat tarihinde tezgahları açmayacak.

6 Şubatta pazarcılar tezgah açmayacak

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle pazarcı esnafı kepenkleri kapalı tutacak. Haftanın her bir günü farklı mahallede tezgah açan pazarcı esnafı, 6 Şubat nedeniyle Pazar tezgahını kurmayacak. 6 Şubat tarihinde Sümerevler Mahallesi’nde kurulacak olan pazarın kurulmayacağını belirten Adıyaman Semt Pazarcılarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kadir Menteş, “Yüzyılın felaketi olan 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen iller arasında Adıyaman yer alıyor. Binlerce canımız bu depremde hayatını kaybetti. 6 Şubat’ı unutmamak ve onun yasını tutmak için bu tarihte pazarcı esnafı tezgahını açmayacak. Pazar tezgahı kurulmayacak. Vatandaşlarımızın bizi anlayışla karşılayacağın umuyoruz” dedi.

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Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 1 Şubat Perşembe

İmsak
06:02
Sabah
07:25
Öğle
12:45
İkindi
15:32
Akşam
17:56
Yatsı
19:14
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER
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