6 Şubatta pazarcılar tezgah açmayacak

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle pazarcı esnafı kepenkleri kapalı tutacak. Haftanın her bir günü farklı mahallede tezgah açan pazarcı esnafı, 6 Şubat nedeniyle Pazar tezgahını kurmayacak. 6 Şubat tarihinde Sümerevler Mahallesi’nde kurulacak olan pazarın kurulmayacağını belirten Adıyaman Semt Pazarcılarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kadir Menteş, “Yüzyılın felaketi olan 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen iller arasında Adıyaman yer alıyor. Binlerce canımız bu depremde hayatını kaybetti. 6 Şubat’ı unutmamak ve onun yasını tutmak için bu tarihte pazarcı esnafı tezgahını açmayacak. Pazar tezgahı kurulmayacak. Vatandaşlarımızın bizi anlayışla karşılayacağın umuyoruz” dedi.

