6 ülkeden çevreci öğrenciler Başakşehir’i ziyaret etti

Ekolojiyle ilgili çalışmalar yapan altı ülkeden 60 öğrenci, görüş alışverişinde ve incelemelerde bulunmak üzere Başakşehir’e geldi. Öğrenci grubunu makamında ağırlayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın sonuçlarıyla yakından ilgilendiğini söyledi.

Gençlerin ekolojik girişimci bilgilerini artırmak ve gelecekteki çevreci çalışmaları teşvik etmek amacıyla düzenlenen Ekolojiye Giriş (Erasmus + Ecopreneurship) programı kapsamında İstanbul’u ziyaret eden Sırbistan, Makedonya, İngiltere, Litvanya, Romanya ve Türkiye’den öğrenciler, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Başakşehir’e hayran kaldılar

Başakşehir’deki temaslarına Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı ve Deprem Simülasyon Merkezi’ni ziyaret ederek başlayan öğrenci grubu, Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi, Başakşehir Youtube Akademi ve Başakşehir Millet Kıraathanesi’ni gezerek yetkililerden bilgi aldılar. Daha sonra Başakşehir Belediyesi’nde Başkan Yasin Kartoğlu ile bir araya gelen öğrenciler, gördüklerinden çok etkilendiklerini belirterek, gençlere yönelik özgün projeleri hayata geçiren Başakşehir Belediyesi’ne ve Başkan Kartoğlu’na teşekkür etti.