YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. 6 ülkeden çevreci öğrenciler Başakşehir’i ziyaret etti

6 ülkeden çevreci öğrenciler Başakşehir’i ziyaret etti

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.01.2020 17:12 | Son Güncelleme

Ekolojiyle ilgili çalışmalar yapan altı ülkeden 60 öğrenci, görüş alışverişinde ve incelemelerde bulunmak üzere Başakşehir’e geldi.

Ekolojiyle ilgili çalışmalar yapan altı ülkeden 60 öğrenci, görüş alışverişinde ve incelemelerde bulunmak üzere Başakşehir’e geldi. Öğrenci grubunu makamında ağırlayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın sonuçlarıyla yakından ilgilendiğini söyledi.
Gençlerin ekolojik girişimci bilgilerini artırmak ve gelecekteki çevreci çalışmaları teşvik etmek amacıyla düzenlenen Ekolojiye Giriş (Erasmus + Ecopreneurship) programı kapsamında İstanbul’u ziyaret eden Sırbistan, Makedonya, İngiltere, Litvanya, Romanya ve Türkiye’den öğrenciler, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Başakşehir’e hayran kaldılar
Başakşehir’deki temaslarına Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı ve Deprem Simülasyon Merkezi’ni ziyaret ederek başlayan öğrenci grubu, Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi, Başakşehir Youtube Akademi ve Başakşehir Millet Kıraathanesi’ni gezerek yetkililerden bilgi aldılar. Daha sonra Başakşehir Belediyesi’nde Başkan Yasin Kartoğlu ile bir araya gelen öğrenciler, gördüklerinden çok etkilendiklerini belirterek, gençlere yönelik özgün projeleri hayata geçiren Başakşehir Belediyesi’ne ve Başkan Kartoğlu’na teşekkür etti.

“Modern şehirleşme ile yeşili buluşturduk”
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, öğrencilerin ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Başakşehir, İstanbul’un en gözde ve cazibe merkezi ilçelerinden biri. İstanbul Havalimanı’na çok yakınız, Türkiye’nin en büyük millet kıraathanesi yoğun ilgi görüyor, haziran ayında Avrupa’nın en büyük şehir hastanesi ilçemizde açılmış olacak. Biz modern şehircilik ile yeşili buluşturarak nüfusu en çok artan ilçe olduk. Sizleri de Başakşehir’e bekleriz” diye konuştu.

“Çevreci projeler seçim kampanyamızdı”
İklim değişikliği ve küresel ısınmanın sonuçlarıyla yakından ilgilendiğini belirten Başkan Kartoğlu, Başakşehir Belediyesi’nin ilçe sakinlerine dağıttığı organik bez çantayı öğrencilere göstererek şunları kaydetti: “Zaten çevreci projeler seçim kampanyamızdı ve Başakşehirlilere vaadimizdi. Bunu da başardık. Türkiye’de ilk kez ‘Sıfır atık, güzel gelecek’ projesini Başakşehir’de bizim belediyemiz hayata geçirdi. İlçeyi kapı kapı dolaşıp bez çantalar ve geri dönüşüm üniteleri bıraktık.”
Ziyarette öğrencilerden Litvanyalı Deimante Jankunaite, Türkçe okuduğu şiirle beğeni topladı. Öğrenci grubu, Başakşehir ziyaretinin son durağında Şamlar Tabiat Parkı’nda incelemelerde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
EYSAM Eyüpsultan tarihine ışık tutuyorEYSAM Eyüpsultan tarihine ışık tutuyor
Başkanlardan Aydıner’e ziyaretBaşkanlardan Aydıner’e ziyaret
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sancaktepe Belediyesinden Elazığ’a yardım kampanyası

Sancaktepe Belediyesinden Elazığ’a yardım kampanyası

Elektrik direği hayat kurtardı

Elektrik direği hayat kurtardı

Genç kız balkondan düştü

Genç kız balkondan düştü

Denizli’de otomobil şarampole girdi: 2 çocuk yaralı

Denizli’de otomobil şarampole girdi: 2 çocuk yaralı

Başkan Buluş güven tazeledi

Başkan Buluş güven tazeledi

Yüksekova’da yoğun sis

Yüksekova’da yoğun sis

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:13
Öğle
13:22
İkindi
15:56
Akşam
18:20
Yatsı
19:43

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tuğba Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.