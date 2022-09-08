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6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, Antalya'da düzenlenecek

08.09.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, Antalya'da düzenlenecek

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) tarafından organizasyonu planlanan 6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, sektör temsilcilerini gelecek yıl Antalya'da buluşturacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, iki yılda bir düzenlenen kongre, gelecek yıl 1-5 Mart'ta Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilecek. Kongre, yerli ve yabancı bilim insanlarını, sektör paydaşlarını bir araya getirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BESD-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Naci Kaplan, kongrede dünyanın birçok ülkesinden önemli akademisyenleri ağırlayacaklarını belirtti.

Kongre ile yeni dünya düzeninde yapılanan sürdürülebilir üretim anlayışı, global ticaretin yeni kuralları, her geçen gün daha da bilinçlenen tüketici davranışlarını ortaya koymayı hedeflediklerini anlatan Kaplan, şunları kaydetti:

"Bilimin ışığında sektörümüze fayda sağlayacak en verimli içeriği üreterek dünya çapında yaşanan zorlukları, çözümleri ve yeni vizyonu tartışarak kendi yol haritamızı planlamak istiyoruz. Teknolojiyi, bilgiyi, yenilikleri paylaşarak ve tartışarak insanlığa daha fazla fayda sağlamak amacıyla tüm paydaşlarımızı kongremize bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
antalya kongre

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