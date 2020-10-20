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6. Uluslararası Sakarya Kısa Film Festivali başlıyor

SAKARYA HABERLERİ  | 20.10.2020 12:25 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesinin düzenlediği ‘6.

6. Uluslararası Sakarya Kısa Film Festivali başlıyor

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesinin düzenlediği ‘6. Uluslararası Sakarya Kısa Film Festivali’ başlıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları düzenlenen festivalin açılış töreni, bugün SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde saat 14.00’de yapılacak. Törenin devamında ‘Türk Sinemasının En Çok Beğenilen 25 Filmi’ adlı afiş sergisinin de açılışı yapılacak. Üç gün boyunca film gösterimlerinin yanı sıra, söyleşiler, film yönetmenlerinin ve senaristlerin sunacağı belgesel, senaryo atölyeleriyle sinemaseverleri zengin bir içeriğin beklediği festival, kentle bütünleşmeye de katkı sağlayacak. Tüm Sakaryalılara açık olacak festival, Millet Bahçesinde 22 Ekim Perşembe akşamı saat 19.00’da düzenlenecek olan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın da katılmasının beklendiği ‘Final Gecesi ve Ödül Töreni’ ile sona erecek. Sinemaya gönül vermiş üniversite öğrencilerini desteklemeyi amaçlayan festivalde ‘kurmaca’ ve ‘belgesel’ dalında kısa filmler yarışacak. Şemsi İnkaya, Selda Alkor, Tamer Levent, Murat Tavlı ve Muhammed Emre Kaya gibi birçok ünlü ismin de katılacağı festival kapsamında sanatçılara Türk sinemasına verdikleri katkılardan dolayı çeşitli ödüller verilecek. Pandemi nedeniyle etkinliklerin sosyal mesafe kuralına uygun olarak hazırlandığı festivalin açılışı, ödül töreni ve festivalde yer alan söyleşiler, SAÜ İletişim Fakültesinin “#sauiletisim” Twitter ve ‘SAU Iletisim’ YouTube hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.

6. Uluslararası Sakarya Kısa Film Festivali başlıyor

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Yenikent
Cinal Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Zeynep Eczanesi
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