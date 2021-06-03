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6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin katılımcıları, Kapadokya'nın güzelliklerini keşfetti

03.06.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin katılımcıları, Kapadokya'nın güzelliklerini keşfetti

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NEVŞEHİR (AA) - 6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali için Nevşehir'e gelen yerli ve yabancı yönetmen, sanatçı ve yapımcılar, arazi araçlarıyla peribacalarıyla kaplı vadileri turladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Nevşehir Valiliği ile Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival kapsamında, konukların bölgenin kültürel ve doğal zenginliklerini tanımaları amacıyla özel gezi düzenlendi.

Çavuşin köyünden arazi araçlarıyla hareket eden konuklar, Ürgüp ilçesi çevresindeki Üzengi ve Pancarlık vadilerini gezip, mola noktalarında fotoğraf çekti.

Festival Başkanı Can Saraçoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden etkinlik için gelen misafirlerin Kapadokya'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini görmelerini sağlamak amacıyla özel bir tur organize edildiğini, amaçlarının Türkiye'nin turizm potansiyelini tanıtmak olduğunu belirtti.

Salgın tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen festivale katılımın geçen yıla kıyasla daha yüksek olduğunu aktaran Saraçoğlu, "Dünya turizm camiasında yarış devam ediyor. Biz de kontrollü normalleşe sürecinin başlamasıyla tanıtımları hızlandırdık. Uluslararası arenada tanıtım çalışması yapmak için gayret ediyoruz. Türkiye'nin turizm potansiyelini sergileyen en önemli organizasyonlardan birisi de bu festival. Tüm dünyaya ülkemizin salgın sürecinde güçlü ve güvenli bir ülke olduğunu göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Oyuncu Ziya Kürküt de festivallerin turizm merkezlerinin tanıtımı açısından önemli etkinlikler olduğunu, bir Kapadokya sevdalısı olarak organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kapadokya’da farklı dönemlerde dizi çekimleri için bulunduğunu dile getiren Kürküt, "Kapadokya'ya bir kez gelip suyunu içen tekrar çağrılır. Biz de çağrıldıkça geliyoruz. Kapadokya'nın mükemmel bir enerjisi var, burada arınıyorum. İmkanım olduğu ve dilim döndüğü kadar gidebildiğim her yerde Kapadokya'yı anlatmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Öte yandan jürinin festivale katılan kısa ve uzun metrajlı filmlerle ilgili değerlendirmesi sürüyor. Paşabağı mevkisinde peribacaları arasında yarın düzenlenecek törende, 8 kategoride 38 yapımcı ödül alacak.

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