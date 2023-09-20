YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. 6 yaşındaki çocuğun parmakları koptu

6 yaşındaki çocuğun parmakları koptu

20.09.2023 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesi Akhisar mahallesinde meydana gelen olayda elini kapıya sıkıştıran 6 yaşındaki çocuğun 3 parmağı koptu.

6 yaşındaki çocuğun parmakları koptu

Olay Akhisar mahallesi heyet sokaktaki bir evde meydana geldi. Evin bahçesinde oyun oynayan 6 yaşındaki Abdülkerim S., kapatmaya çalıştığı bahçenin demir kapısına sol elini sıkıştırdı. Eli feci şekilde sıkışan çocuğun, 3 parmağı koptu. Acılar içinde kalan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acildeki tedavinin ardından çocuk, kopan parmakları dikilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

6 yaşındaki çocuğun parmakları koptu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sezonun ilk yerli hamsisi 100 TL’den tezgahtaki yerini aldıSezonun ilk yerli hamsisi 100 TL’den tezgahtaki yerini aldı
Merzifon’da vahşet: Öldürdüğü şahsı araçla birlikte yaktıMerzifon’da vahşet: Öldürdüğü şahsı araçla birlikte yaktı
Kayseri Şehir Hastanesi’nde ilk: Ağrı pili uygulaması yapıldıKayseri Şehir Hastanesi’nde ilk: Ağrı pili uygulaması yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 20 Eylül Çarşamba

İmsak
05:17
Sabah
06:42
Öğle
13:02
İkindi
16:30
Akşam
19:13
Yatsı
20:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Çarşamba

Örnek eczanesi
Yildirim
Ömer eczanesi
Inegol
Engin eczanesi
Gemlik
Mutlu eczanesi
Mudanya
Şifa eczanesi
Keles
Yalçin eczanesi
Orhaneli
Bayer eczanesi
Gemlik
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üzerlerine yıldırım böyle düştü

Üzerlerine yıldırım böyle düştü

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

127 kiloydu! Cinsiyet değiştirdi... Son hali inanılmaz

127 kiloydu! Cinsiyet değiştirdi... Son hali inanılmaz

120 kiloluk halter boynuna düştü! Kendi ölümünü böyle kaydetmiş

120 kiloluk halter boynuna düştü! Kendi ölümünü böyle kaydetmiş

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.