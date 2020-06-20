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6 yaşındaki Engin’den resim sergisi

AMASYA HABERLERİ  | 20.06.2020 09:35 | Son Güncelleme

Amasya’da yaşayan 6 yaşındaki anaokulu öğrencisi Engin Yılmaz, kişisel resim sergisi açtı.Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü fuaye alanındaki ‘Hayaller, Oyunlar ve Arabalar’ konulu serginin açılışını minik öğrenci, ailesi ve İl Milli Eğitim Müdürü Doç.

Amasya’da yaşayan 6 yaşındaki anaokulu öğrencisi Engin Yılmaz, kişisel resim sergisi açtı.
Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü fuaye alanındaki ‘Hayaller, Oyunlar ve Arabalar’ konulu serginin açılışını minik öğrenci, ailesi ve İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu ile öğretmenleri yaptı.
Amasya Üniversitesi Dr. Hikmet Develi Anaokulunda öğrenim gören Yılmaz’ın çizdiği eserlerini inceleyerek bilgi alan Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu, serginin sonunda üzerinde araba resimlerinin yer aldığı maskelerden hediye eden minik öğrencisine başarılarının devamını diledi. Kösterelioğlu, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uzun bir süre sokağa çıkma kısıtlaması olan öğrencisinin bu dönemde çizdiği eserleriyle zamanını iyi kullanarak becerisini geliştirmesinin güzel bir örnek olduğunu belirtti.
Dr. Hikmet Develi Anaokulu Müdürü Çiğdem Kabakçı da öğrencisinin sergisi için müdürlük fuaye alanının tahsis eden Kösterelioğlu’na desteği dolayısıyla teşekkür etti.

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