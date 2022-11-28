6 yaşındaki Miraç, diyalize muhtaç kalmadan sağlığına kavuştu

6 yaşındaki Miraç, ailesi ile birlikte ateşli idrar yolu enfeksiyonu şikayeti üzerine Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvurdu. Hastanın her iki böbreğinde 5’inci derecede idrar reflüsünün olduğuna tanı koyan doktorlar, Ermağan’ı diyalize muhtaç kalmaktan kurtardı.

Mesaneden idrarın tekrar böbreklere gitmesiyle idrar reflüsüne sebep olduğunu belirten Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Çocuk Ürolojisi Uzmanı Dr. Mehmet Uğur Yılmaz, normal şartlarda idrarın mesaneden böbreğe geri kaçmaması gerektiğini söyledi. Yılmaz, “Miraç Ermağan 6 yaşında. Mesanesinden böbrekleri idrar reflüsü olan bir hastamız. Normal şartlarda idrar, mesaneden böbreğe geri kaçmaz. Ama her iki böbrekten çıkan idrar kanalı, eğer mesaneye olması gerektiği gibi açılmıyorsa bu durum mesaneden böbreklere idrar reflüsüne sebep oluyor. Buna bağlı olarak bu hastalarda sıklıkla görülen idrar yolu enfeksiyonu, ateş ve zaman içerisinde ilerleyici böbrek hasarı olmakta. Bu hastalığa gerekli müdahale yapılmazsa kronik böbrek yetmezliği ve diyalize kadar gitmektedir” dedi.

Ermağan’a yapılan tetkikler sonucu her iki böbreğinde de 5’inci derecede idrar reflüsü olduğunu söyleyen Yılmaz, “Hastamızdaki idrarın geri kaçışını engellemek için her iki böbreğine anti reflü ameliyatı yaptık. Hastamız sık idrar yolu enfeksiyonu dediğimiz ateşli idrar yolu enfeksiyonu şikayetiyle hastanemize başvurdu. Takiplerinde böbrek fonksiyonunda kötüleşmeyi fark edince çocuk nefrolojisi ile beraber cerrahi kararı verdik. Bu kararı vermemizin amacı böbreklerindeki durum daha da kötüye gitmesin diye verdik. Bunun yanında eğer cerrahi müdahalede bulunmasaydık çocuk tamamen böbrek yetmezliğine gider ve ileride diyalize muhtaç kalırdı” ifadelerine yer verdi.

“İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNU HAFİFE ALMAMAK LAZIM”

Ailelere çocuklarındaki ateşli idrar yolu enfeksiyonunu hafife alamamaları için uyarıda bulunan Yılmaz, “İdrar yolu enfeksiyonlarını hafife almamak lazım. Çocuklar eğer bir defa dahi ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçirdiyse bunun irdelenmesi lazım. Çünkü hastalığın altında Miraç’ta olduğu gibi böbreklerde reflü olabilmekte veya böbrek çıkışında darlık oluşabilmektedir. Bir defa bile hasta eğer idrar yolu enfeksiyonu geçirdiyse bunu hafife almamak lazım. Olabilecek bir şikayet durumunda çocuk doktoruna başvurmak gerekiyor” diye konuştu.

