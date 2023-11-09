6. Yerel Medya Buluşması Rize’de yapılacak

Yerel ve bölgesel medyaya ayrı bir önem veren RTÜK, istişare toplantılarında yayın kuruluşu temsilcilerinin görüş ve önerilerini alarak, gerekli düzenlemeleri hayata geçiriyor. RTÜK, geçtiğimiz mart ayında Konya’da başlattığı medya buluşmalarını Rize’de sürdürecek. Daha önceki toplantılarda 53 ilin medya temsilcileriyle bir araya gelen RTÜK yönetimi, Rize’deki 6. toplantıda ise 19 ilin yayın kuruluşu yöneticileriyle buluşacak. Rize başta olmak üzere Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Amasya, Tokat, Bayburt, Sivas, Çorum, Trabzon, Giresun, Artvin, Gümüşhane, Erzincan, Kars, Ağrı, Erzurum, Ardahan illerinden gelen yerel ve bölgesel medya sorumlularıyla yapılacak toplantı, 11 Kasım Cumartesi günü İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) ve Rize Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek toplantıda yayıncılar, RTÜK’ten talep ve beklentilerini dile getirecek. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in açış konuşmasıyla başlayacak buluşmada, Üst Kurul Daire Başkanları görev alanlarına giren konularda sunumlar yapacak.

