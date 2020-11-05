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6 yeri soyan hırsız kıskıvrak yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 05.11.2020 17:17 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde asayiş ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde asayiş ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor. Son olarak 6 yeri soyan hırsız yakayı ele verdi.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri son zamanlarda yaptıkları operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Son yapılan operasyonda 4 ev, 1 işyerinde ve 1 açıktan hırsızlık olayının şüphelisini yakalama çalışması başlattı. Asayiş ekipleri yaklaşık 30 kamerayı detaylı bir şekilde inceleyerek olayın şüphelisini tespit etti. H.U. saklandığı yerden yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Adli makamlara sevk edilen hırsızlık şüphelisi H.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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