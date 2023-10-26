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6 yıl sonra gelen ağırlaştırılmış müebbet

26.10.2023 10:06 | Son Güncelleme:
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Bolu’da 6 yıl önce sevgilisini boğarak öldürdüğü için 21 yıl 3 ay hapis cezası verilen sanık, Yargıtay’ın kararı bozmasıyla yeniden yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2017 yılının Aralık ayında meydana geldi. Kılıçarslan Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan kullanılmayan bir otelin ikinci katına hurda toplamak için giren vatandaşlar cesetle karşılaştı. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde, boyun kısmında boğulma izi olan cesedin 2 çocuk annesi Dilek Diner’e ait olduğu belirlendi. Polisin çalışması sonucu yıllar önce eşinden ayrılan Diner’i, sevgilisi Tevfik Kor’un boğarak öldürdüğü saptandı. Kor, Diner’in üzerindeki cep telefonu ile 150 lirayı alarak kayıplara karıştı.

Abant Tabiat Parkı’nda seyyar olarak köy ürünleri satan Tevfik Kor, ceset bulunduktan 1 gün sonra Mudurnu ilçesindeki evinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kor, sorgusunda cinayeti ceset bulunduktan 3 ay önce işlediğini itiraf etti. Tevfik Kor, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kor hakkında ’kasten öldürme’ ve ’kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık’ suçlarından dava açıldı.

YENİDEN YARGILANDI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "Kasten öldürme" ve "Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından yargılanan Kor’a, 2019 yılında "haksız tahrik ve iyi hal indirimi" de uygulanarak 21 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay, olayın hırsızlık değil ’yağma’ olduğuna kanaat getirerek, bu kararı bozdu. Sanık Tevfik Kor, Yargıtay’ın kararı bozmasıyla Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılandı. Dilek Diner’i öldürdükten sonra yağma suçu işlemesinden dolayı Tevfik Kor’un cezası 21 yıl 3 aydan, ağırlaştırılmış ağır hapis cezasına çevrildi.

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