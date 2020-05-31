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60 bin metrekarelik arsa Giresun Belediyesine geçti

GİRESUN HABERLERİ  | 31.05.2020 15:10 | Son Güncelleme

Giresun’da Toplu Konut İdaresi mülkiyetinde bulunan 60 bin metrekarelik arsa, yapılan tapu işlemlerinin ardından Giresun Belediyesine geçti.Giresun’un merkez ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) ait olan yaklaşık 60 bin metrekarelik arsa yapılan tapu işlemlerinin ardından Giresun Belediyesi bünyesine geçti.

60 bin metrekarelik arsa Giresun Belediyesine geçti

Giresun’da Toplu Konut İdaresi mülkiyetinde bulunan 60 bin metrekarelik arsa, yapılan tapu işlemlerinin ardından Giresun Belediyesine geçti.
Giresun’un merkez ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) ait olan yaklaşık 60 bin metrekarelik arsa yapılan tapu işlemlerinin ardından Giresun Belediyesi bünyesine geçti. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan alt yapı hizmet tesislerinin tek çatı altında toplanması için düşünülen arsayı Giresun Belediyesi adına aldıklarını ve tapu işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
Başkan Şenlikoğlu, arsanın Giresun’a hayırlı olmasını dileyerek, “Şehrine arsa kazandıran bir belediye halini aldık. Amacımız bu şehrin değerlerini belediyemiz imkanları ile en verimli şekilde kullanmak. Şehrimize yakışan hizmeti sunma noktasında hizmet kervanımız şehrimizi menfaatleri doğrultusunda yoluna devam edecektir. Giresun’u tarihiyle barışık, daha yaşanabilir ve daha güzel bir kente dönüştürmek istiyoruz. Bunları yaparken diğer yandan belediyemizin varlıklarını artıyoruz ve yeni arsalar kazandırıyoruz. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

60 bin metrekarelik arsa Giresun Belediyesine geçti

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