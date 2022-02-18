YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. 600 yıllık kızak yarışlarında kar hasreti bitti

600 yıllık kızak yarışlarında kar hasreti bitti

18.02.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yeterli kar yağmadığı ve salgın nedeniyle 5 yıldır yapılamayan 600 yıllık geleneği olan kızak yarışları bu yıl gerçekleştirilecek - Belediye Başkanı Şahin Çolak: - "Atalarımızdan gelen geleneği bozmadık. Birinciye boğa, ikinciye koç ve üçüncüye hindi verilecek

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaklaşık 600 yıllık gelenek olan kızak yarışları, 5 yıl aranın ardından yapılacak.

İlçeye bağlı Sinan Mahallesi'nde 300 metre uzunluğundaki pistte şubat aylarında düzenlenen kızak yarışları, yeterli kar yağışı olmadığı, son iki yıldır da salgın nedeniyle 2017'den bu yana yapılamıyordu.

Bu yıl yeterli karın yağmasının ardından, festival havasında geçen ve yarın yapılacak yarışlar için hazırlıklar tamamlandı.

Sıralama yarışlarının ardından müsabakalara katılması beklenen 30 yarışçı, hafta sonu yapılacak yarışları heyecanla beklemeye başladı.

Yarışlar, Kastamonu Valiliği, Ağlı Belediyesi, Ağlı Kaymakamlığı, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi katkıları ile gerçekleştiriliyor.

- "Kayık yarışlarını gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, AA muhabirine, bölgede kışların oldukça sert geçtiğini söyledi.

Yörede "kayık" olarak adlandırılan kızak yarışlarını özlediklerini ifade eden Çolak, "Atalarımız, dedelerimiz uzun süren kış şartlarında bu ata sporumuzu yaparak yarışmışlardır. Yarışları gelecek nesillere aktarmanın, gençliğimize duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. En son 2017 yılında yapmıştık yarışları. Ondan sonra kar yetersizliği ve Kovid salgını nedeniyle yapamıyorduk." dedi.

- Her birinin hikayesi ve ismi farklı

Kızakların her birinin hikayesi ve ismi olduğunu anlatan Çolak, şunları dile getirdi:

"Kayıklarımızın yapılış tarihleri bile belli değildir. Kayıklarımız özel olarak evlerde battaniye ve havlular içinde saklanmakta. 1,5 metre uzunluğunda 25 santimetre kalınlığındadırlar. Bu kayıkların çeşitli isimleri ve hikayeleri vardır. 'İmparator', 'Rüzgar', 'Yıldırım', 'Yanımalaklı' gibi isimleri var. Mesela Yanımalaklı kayığının bir hikayesi; bu kayığı biri almak istemiş ve karşılığında manda vermek istemiş. Kayığın sahibi, 'Yanında malağını da verirsen ancak o zaman satarım' demiş ve adı Yanımalaklı olmuş."

- Yarışta birinci olana boğa verilecek

Çolak, 200 metre uzunluğundaki pistin özel olarak hazırlandığını belirterek, "Pistimiz özel olarak yapılmaktadır. Çarık denilen ayakkabı ile günler öncesi hazırlanmakta ve sulanarak beton gibi dondurulmakta. Yüz metre inişi, 100 metre çıkışı vardır. İnişte kayıkların kazandığı hızla yokuşa ne kadar çok giderse dereceye ona göre girerler. Atalarımızdan gelen geleneği bozmadık. Birinciye boğa, ikinciye koç ve üçüncüye hindi verilecek." diye konuştu.

Kızak yarışlarının bölgede çok köklü bir gelenek olduğunu vurgulayan Çolak, "Dedelerimizden mahalle sakinlerinden aldığımız bilgiye göre bu yarışlar 600 yıldır yapılmaktadır. Biz de bu yarışlar için şunu söylemekteyiz, adrenalin, hız macera dorukta. Altı yüzyıldır devam eder, gerçek kayık yarışları Ağlı Sinan yolunda." ifadelerini kullandı.

- Son şampiyon Behzat Kömürcü

Son yapılan yarışların birincisi Behzat Kömürcü ise şunları kaydetti:

"Yıllardan beri kızak yarışları bizde meşhur. Biz de bu geleneği devam ettiriyoruz. Tarihi kızaklarımız var. Dedeme sorardım, kızağın ne zaman yapıldığını bilmediğini söylerdi. Ben de 2006'dan beri buralarda yarışıp derece yapıyorum. Son 5 yıldır pandemiydi, kardı yarışlar olmadı. En son 5 yıl önce yapıldı. 2017 yılında yapılan son yarışların birincisiyim."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kar nedeniyle mahsur kalan hastalar paletli ambulansla hastaneye götürüldüKar nedeniyle mahsur kalan hastalar paletli ambulansla hastaneye götürüldü
Kaymakam Uğuz'dan Kato Dağı'ndaki üs bölgesinde askerlere ziyaretKaymakam Uğuz'dan Kato Dağı'ndaki üs bölgesinde askerlere ziyaret
Kırklareli'nde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldüKırklareli'nde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 18 Şubat Cuma

İmsak
06:04
Sabah
07:29
Öğle
13:04
İkindi
15:59
Akşam
18:28
Yatsı
19:49

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Cuma

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Güner Eczanesi
Arac
İğdir Eczanesi
Arac
Tuna Eczanesi
Azdavay
Emin Eczanesi
Bozkurt
Lokman Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Deneyin! Olacaklara inanamayacaksınız

Deneyin! Olacaklara inanamayacaksınız

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Dünyanın en büyük vajinasını istedi! Eski hali şaşkınlık yarattı

Dünyanın en büyük vajinasını istedi! Eski hali şaşkınlık yarattı

Söylendiği kadar etkili mi? Çıkan sonuç inanılmaz

Söylendiği kadar etkili mi? Çıkan sonuç inanılmaz

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.