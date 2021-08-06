61. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri başladı

BALIKESİR (AA) - Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 61'incisi düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Kurtdereli Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona 50'si baş boyunda olmak üzere yaklaşık bine yakın pehlivan katılıyor.

Etkinliğin ilk gününde minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta boylarda mücadeleler gerçekleştiriliyor.

Kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen güreşçiler, önce peşrev çekti, ardından rakibinin sırtını yere getirmek için kıyasıya mücadele etti.

Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri Ağası iş insanı Abdullah Altıntaş, AA muhabirine, Balıkesir'deki güreşlerin diğer güreşlerden her zaman farklı olduğunu söyledi.

Güreşlerin çok güzel başladığını belirten Altıntaş, şöyle konuştu:

"İnşallah devam ettikçe o fark daha da ortaya çıkacak. Bu dualı çayır, diğer çayırlara göre farklı bir çayır. Çok güzel başladı. İnşallah kazasız belasız nihayete erdiririz. Sporcuların hepsi bizim gönlümüzdeki şampiyon. Onlar en iyisini yapmak için çayırda mücadele edecek. Kırkpınar'da gördüklerimizi burada da görebiliriz."

Baş boyunda güreşler, yarın başlayacak.

