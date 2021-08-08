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61. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

08.08.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: - "Bundan önce güreşte madalya alırdık, bu olimpiyatta ilk defa okçulukta da altın madalya kazanmış olduk"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından "Cihan Pehlivanı" Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 61'incisi düzenlenen Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, Ali Gürbüz kazandı.

Karesi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, binlerce güreşseverin ilgiyle takip ettiği etkinlik, Yağlı Güreş Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Güreşlerde bu yılın ağalığını, açık arttırmada 561 bin lira vermeyi taahhüt eden Abdullah Altıntaş üstlendi.

Müsabakalarda 71 başpehlivan arasından finale çıkan Ali Gürbüz, rakibi Yusuf Can Zeybek'i de alt ederek başpehlivanlığa ulaştı.

- Geleneksel sporların gelişmesi

Organizasyonun açılışında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, güreşlerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin her yerinde, başta güreş olmak üzere tüm geleneksel sporların gelişmesi için destek olmaya devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Bunların sonuçlarını da olimpiyatlarda görmeye devam edeceğiz. Bundan önce güreşte madalya alırdık, bu olimpiyatta ilk defa okçulukta da altın madalya kazanmış olduk. Bundan sonra inşallah geleneksel sporlarımızla, olimpik sporların da altyapısını oluşturduğu için, daha çok başarıyı, daha çok madalyayı ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz. Daha da önemlisi, bu geleneksel sporlarımız vasıtasıyla milletimizin kimliğini, kültürünü, değerlerini daha yükseklere taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Müsabakalar sonrası açıklamada bulunan Ali Gürbüz ise 2019 senesinin ardından bu yıl da Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlığını kazandığını anımsatıp, hedefinin altın kemer olduğunu vurguladı.

Başpehlivanlık karşılaşmaları sonrası protokol üyeleri tarafından dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi. Başpehlivan Gürbüz'e kupasını Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan takdim etti.

Yaklaşık bin pehlivanın kol bağladığı güreşleri, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Yağlı Güreş Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ile ilçe belediye başkanları da izledi.

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