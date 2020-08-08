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61 kişinin ölümüne neden olan keneleri yok etmek için yetiştirildiler

TOKAT HABERLERİ  | 08.08.2020 18:15 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını yayan kenelerle doğal yollarla mücadele etmeleri için yetiştirilen bin adet keklik ve sülün düzenlenen törenle doğaya salındı.Türkiye’de İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yoğun olarak görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı 2020 yılında şuana dek 61 vatandaşın ölümüne yol açtı.

61 kişinin ölümüne neden olan keneleri yok etmek için yetiştirildiler

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını yayan kenelerle doğal yollarla mücadele etmeleri için yetiştirilen bin adet keklik ve sülün düzenlenen törenle doğaya salındı.
Türkiye’de İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yoğun olarak görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı 2020 yılında şuana dek 61 vatandaşın ölümüne yol açtı. Bu hastalığı taşıyan ve ısırığıyla insanlara geçmesine neden olan kene ile mücadele amacıyla Tokat’ta Erbaa Belediyesi tarafından yetiştirilen 1000 keklik ve sülün düzenlenen törenle doğaya salındı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl: “Üretim istasyonumuz, anavatanı Kelkit Ovası olan kınalı keklik ve halkalı sülün popülasyonunu arttırmak, bölgemizdeki Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına sebep olan kenelerle doğal yollardan mücadele etmek ve ekolojik dengenin korunması amacıyla kurulmuştur. İstasyonumuz vatandaşlarımızın ziyaretine açık olup gelecek nesillerimize hayvan sevgisi aşılamak ve doğadaki keneyle mücadeleyi artırmak adına Erbaa’ya kazandırılmıştır. 2019 yılında göreve geldiğimiz andan itibaren bizim de önem verdiğimiz keklik ve sülün üretim istasyonumuzda doğaya salacağımız keklik ve sülünleri anaç hayvanlardan elde ettiğimiz yumurtalarla kendimiz üretiyoruz. Sülün ve keklik üretim istasyonumuzda şu anki üretim kapasitemiz bin 500 halkalı sülün 500 adet kınalı keklik olup bu kapasiteyi her yıl arttırmaya devam etmekteyiz” şeklinde konuştu.
Başkan Karagöl ve beraberindekiler, düzenlenen programdan sonra Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği’nin Kelkit çayı ve park vadide gerçekleştirdiği kano etkinliğini takip etti.

61 kişinin ölümüne neden olan keneleri yok etmek için yetiştirildiler

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Tokat Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Cumartesi

Açıkkapı Eczanesi
Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Topçam Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Erbaa
Benduylu Eczanesi
Niksar
Merkez Eczanesi
Turhal
Ay Eczanesi
Zile
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