Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, Nasreddin Hoca'yı canlandıran oyuncu Şoray Uzun'un, Akşehir Çayı'na maya çalmasıyla başladı.

Uzun'un temsili kıyafetiyle Nasreddin Hoca’yı canlandırdığı etkinlikte, Uzun ile beraberinde protokol üyeleri, Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nden Nasreddin Hoca Meydanı'na yürüdü.

"Aşının formülü bende, aşıyı bulan düdüğü çalacak." diyerek eşeğe binen temsili Nasreddin Hoca, yürüyüş sırasında vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı. Daha sonra temsili Nasreddin Hoca Şoray Uzun ile Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın meydanın yanındaki Akşehir Çayı'na temsili olarak maya çaldı.

Temsili Nasreddin Hoca'nın maya çaldıktan sonra "'Mayayı ya tutarsa' diye atıyorum olur da tutarsa ve buradaki yoğurdu satarsanız bundan da benim haberim olmazsa gönül koyarım." demesi çevredekileri gülümsetti.