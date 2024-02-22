YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. 62 yaşındaki kadının okuma yazma azmi örnek oldu

62 yaşındaki kadının okuma yazma azmi örnek oldu

İHA İHA
22.02.2024 10:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te yaşayan 62 yaşındaki Suna Şahin, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan okuma-yazma kursuna katılırken okuma azmi görenleri şaşırttı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Bilecik Halk Eğitim Merkezi ve Bilecik Mesleki Eğitim Merkezi’ne ziyaret etti. Burada eğitim gören vatandaşlarla sohbet eden Aygöl çifti, atölyelerde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Vali Aygöl, Halk Eğitim Merkezlerinin özellikle ev hanımları ve yeni hobi edinmek isteyen Bilecikliler için bulunmaz bir nimet olduğunu ve buraların aynı zamanda birer sosyalleşme alanı özelliğine sahip olduğu ifade etti.

Ziyaret esnasında Aygöl çifti, okuma-yazma öğrenen 62 yaşındaki Suna Şahin’e yakın ilgi gösterdi. Vali Aygöl, "Sizi bugün bir anne, bir fedakârlıkayrıca bir başarı hikayesi ile tanıştırayım.62 yaşında çocuklarını büyütmüş, okutmuş en son bir eksiğimiz kaldı deyip Bilecik Halk Eğitimde okuma yazma kursuna başlamış. 7 haftada harfleri öğrenmiş bu işi de başaracak azmini gördüm hiç şüphem yok, diplomasını bizzat takdim etmekten onur duyacağız" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 aylıkken şehit edilen Bedirhan’ın ismi spor tesisinde yaşatılacak10 aylıkken şehit edilen Bedirhan’ın ismi spor tesisinde yaşatılacak
Aydın’da terör propagandası yapan 24 kişi yakalandıAydın’da terör propagandası yapan 24 kişi yakalandı
Uyuşturucu taciri yakalandıUyuşturucu taciri yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Bilecik

Bilecik Namaz Vakitleri 22 Şubat Perşembe

İmsak
06:14
Sabah
07:38
Öğle
13:19
İkindi
16:19
Akşam
18:49
Yatsı
20:08

Bilecik Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Perşembe

Gölpazari eczanesi
Golpazari
Karakuş eczanesi
Pazaryeri
Burcu eczanesi
Merkez
Sena eczanesi
Osmaneli
Sehirli eczanesi
Sogut
4 eylül eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.