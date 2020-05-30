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620 vatandaşa sıcak yemek ulaştırılıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.05.2020 14:00 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra 65 yaş üstü, yalnız yaşayan ve evlerinden çıkamayan 620 vatandaşa sıcak yemek ulaştırmayı sürdürüyor.Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde, ihtiyaç sahipleri ile birlikte 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşlara ulaştırılmak üzere yemek hazırlanmaya devam ediyor.Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, 8 kişilik ekip tarafından her gün sıcak yemek hazırlanıyor.

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra 65 yaş üstü, yalnız yaşayan ve evlerinden çıkamayan 620 vatandaşa sıcak yemek ulaştırmayı sürdürüyor.
Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde, ihtiyaç sahipleri ile birlikte 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşlara ulaştırılmak üzere yemek hazırlanmaya devam ediyor.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, 8 kişilik ekip tarafından her gün sıcak yemek hazırlanıyor. Titizlik ile hazırlanan yemekler 65 yaş üstü 502, ihtiyaç sahibi 118 kişi olmak üzere toplam 620 vatandaşa servis ediliyor. Sıcak yemek servisinden memnuniyet duyduğunu belirten vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.
Belediye yetkilileri de Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nin faaliyetlerine destek olmak isteyen duyarlı vatandaşların, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattını arayabileceğini belirtiyor.

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