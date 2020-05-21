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63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.05.2020 09:35 | Son Güncelleme

Kayseri’de ailesinin bir süre ulaşamadığı 63 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi Garanti Sokak üzerindeki yaşayan Mehmet Ali Yazkı (63)’dan bir süre haber alamayan yakınları evine geldi.

63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kayseri’de ailesinin bir süre ulaşamadığı 63 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi Garanti Sokak üzerindeki yaşayan Mehmet Ali Yazkı (63)’dan bir süre haber alamayan yakınları evine geldi. İçeri girdiklerinde yaşlı adamı hareketsiz gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde Mehmet Ali Yazkı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.
Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlattı.

63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

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Kocasinan
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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Karabulut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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