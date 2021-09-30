64 yıllık terzi emeğini "Ahilik ödülü" ile taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyor

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Ahiliğin başkenti Kırşehir'de 64 yıllık emeğini "Ahilik ödülü" ile taçlandıran 76 yaşındaki terzi Mehmet Aldemir, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürerek gençlere örnek oluyor.

İlkokulu bitirdikten sonra babası tarafından terzi ustasının yanına çırak olarak verilen, kalfa ve ustalık döneminden sonra 1968'de dükkanını açan Aldemir, hazır giyim sektörünün gelişmesiyle azalan hareketli günlerin özlemini çekiyor.

Çıraklık, kalfalık ve ustalıkta geçen 64 yıllık meslek hayatında onlarca çırak da yetiştiren Aldemir, şimdilerde Uzun Çarşı'daki mütevazı dükkanında küçük tamirat ve tadilat işleriyle mesleğini sürdürüyor.

İşini Ahilik prensipleriyle yaptığı için bu yıl Kırşehir'de "İlin Ahisi" seçilen Aldemir, meslek hayatını böyle bir ödülle taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Hazır çıkınca terzilik mesleğini bitirdi"

Mehmet Aldemir, AA muhabirine, terziliğin eskiden çok rağbet gören bir meslek olduğunu ancak hazır giyimin artmasıyla bu alana ilginin azaldığını söyledi.

İlkokulu bitirdikten sonra babasının yönlendirmesiyle mesleğe başladığını, eski güzel günlerini özlediğini belirten Aldemir, şöyle konuştu:

"Eskiden 50-60 elbiseyi asardık askıya. Kurban ve ramazan bayramlarında 3 ay önceden iş almayı bırakırdık yoğunluktan. O derece iş boldu. Ama şimdi bitti iş. Hazır giyim yaygınlaşınca terzilik mesleği bitme noktasına geldi. Önceden 'Çocuğum yanında çalışsın.' diye elinden tutan getirirdi. Şimdi artık hiç çırak gelmiyor yani çıraklık işi bitti."

Mesleğini ilk günkü aşkla sürdürdüğüne işaret eden Aldemir, "Elim ayağım tuttuğu sürece mesleğime devam edeceğim ama hastalanır, gelemezsek o ayrı." dedi.

Ödül alınca çok mutlu olduğunu anlatan Aldemir, "Sağ olsunlar bizi takdir etmişler. 'Bu sene yılın Ahisi olarak seni seçiyoruz.' dediler. Toplantıya çağırdılar. Sayın Valimiz de vardı. Ödülümüzü verdi. Memnun oldum tabii ki. Bunca senenin emeği olarak bu ödülü almış oldum, mükafatını bu şekilde görmüş oldum." ifadelerini kullandı.

