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640 litre Asetik Anhidrit maddesi ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 10.08.2020 23:15 | Son Güncelleme

Hakkari’de Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında Hakkari’nin Yüksekova İlçesi Onbaşılar Köyü Çamdalı Mezrası kırsal alanında yapılan operasyon neticesinde bölücü terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla eroin yapımında kullanılan 640 litre Asetik Anhidrit maddesi ele geçirildi.Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Yıldırım -2 Cilo operasyonu kapsamında; İlimiz Yüksekova İlçesi Onbaşılar Köyü Çamdalı Mezrası kırsal alanında yapılan operasyon neticesinde bölücü terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla eroin yapımında kullanılan 640 litre Asetik Anhidrit maddesi ele geçirilmiştir.

640 litre Asetik Anhidrit maddesi ele geçirildi

Hakkari’de Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında Hakkari’nin Yüksekova İlçesi Onbaşılar Köyü Çamdalı Mezrası kırsal alanında yapılan operasyon neticesinde bölücü terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla eroin yapımında kullanılan 640 litre Asetik Anhidrit maddesi ele geçirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Yıldırım -2 Cilo operasyonu kapsamında; İlimiz Yüksekova İlçesi Onbaşılar Köyü Çamdalı Mezrası kırsal alanında yapılan operasyon neticesinde bölücü terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla eroin yapımında kullanılan 640 litre Asetik Anhidrit maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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