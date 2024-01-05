YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. 65 ülke arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi gururu

65 ülke arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi gururu

05.01.2024 12:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezunu Mert Serbest, dünyanın en prestijli moda yarışmalarından International Talent Support’ta (ITS) finale kaldı.

25 parçadan oluşan ‘mOTHERlandS’ adlı koleksiyonuyla 65 ülkeden 782 modacının katıldığı yarışmada son 16’ya kalan Serbest, mart ayında gideceği İtalya’da en iyi dereceye ulaşarak genç yaşında kariyerine önemli bir başarı eklemeyi hedefliyor.

Belçika’nın Anvers şehrinde bulunan ve 361 yıllık tarihiyle dikkat çeken Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisinde yüksek lisans yaparak eğitim yolculuğunu sürdüren İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezunu Mert Serbest (27), dünyanın en prestijli moda yarışmalarından International Talent Support’ta (ITS) finale kalma başarısını gösterdi. 25 parçadan oluşan ‘mOTHERlandS’ adlı koleksiyonuyla 65 ülkeden 782 modacının katıldığı yarışmada son 16’ya kalan Serbest, "Böylesine değerli, saygın bir yarışmada finale kalmak gurur verici. Tasarımlarıma jürinin ilgisini çekeceğime inanıyordum. Öyle de oldu. Çok titiz davranarak, acele etmeden hazırladığım bir koleksiyondu. Yarışmada birincilik, ikincilik gibi sıralama yok. Farklı isimlerde birçok ödül var. Ben, en üst derece olan ’Arcademy Award’ ödülünü almak hedefiyle İtalya’da olacağım. Hazırladığım koleksiyon içinden seçilen tasarımlar, aynı zamanda ITS’nin müzesinde sergilenecek ve böylece arşivde de daimi yerini alacak. Moda, benim için bambaşka bir tutku, asla sonu gelmeyecek bir heyecan. Her çalışmamda, her projemde bunu hissediyorum.

Eğitim aldığım, çok emek verdiğim bu alanda kendimi daha da ilerletmek, başarılı olmak istiyorum" diye konuştu.
Serbest, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2020 yılında mezun olduktan sonra akademik olarak biraz daha ilerlemem gerektiğini düşünerek yurt dışında yüksek lisans yapmaya karar verdim. Pandemi nedeniyle çok zorlukları olan, belirsiz bir dönemdi. Neyse ki o günleri atlattık ve yurt dışında eğitim alma imkanını yakaladım. Gelişen teknoloji, yeni trendler ve ihtiyaçlarla birlikte moda alanında da hızlı bir değişim mevcut. Bu sürece hızlıca uyum sağlayacağıma ve fark oluşturan çalışmalara imza atacağıma inanıyor, kendime güveniyorum. Bana destek olan, bana sundukları imkânlar ve verdikleri eğitimle bugünlere gelmemi sağlayan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldıŞehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldı
Van’daki iş yerleri fiyat listelerini asmaya başladıVan’daki iş yerleri fiyat listelerini asmaya başladı
Iraklı polisler Türkçe öğreniyorIraklı polisler Türkçe öğreniyor
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 5 Ocak Cuma

İmsak
06:54
Sabah
08:22
Öğle
13:21
İkindi
15:50
Akşam
18:11
Yatsı
19:33

İzmir Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Cuma

Özge eczanesi
Buca
Ozan özcan eczanesi
Konak
Çimen eczanesi
Kemalpasa
Ritim eczanesi
Guzelbahce
Yasemin bilgin eczanesi
Karabaglar
Siğacik eczanesi
Seferihisar
Yeni merkez eczanesi
Cigli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.