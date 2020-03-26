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65 yaş üstü Alman çiftin alışverişini Alanya Belediyesi yaptı

ANTALYA HABERLERİ  | 26.03.2020 12:46 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi, Korona virüs salgını geçene kadar sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların yerine mutfak alışveriş hizmeti sunuyor.

Alanya Belediyesi, Korona virüs salgını geçene kadar sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların yerine mutfak alışveriş hizmeti sunuyor. Bu kapsamda Alanya’da yerleşik yaşayan Alman çiftin alışverişi de Alanya Belediyesi tarafından yapıldı.
İçişleri Bakanlığı’nın Korona virüs salgını nedeniyle aldığı tedbirler sonucu evde kalan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olup evinde alışveriş yapacak kimsesi olmayan vatandaşların market alışveriş talepleri karşılanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Alanya’da yerleşik yaşayan Alman çiftin market alışveriş talebini de karşılayarak, aldıkları ürünleri Alman çifte teslim etti. Alanya Belediyesi, bu süreçte yerli yabancı Alanya’da yerleşik yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara talep etmeleri durumunda alışveriş hizmeti vermeye devam edecek.

"Öncelik vatandaşın can güvenliği"
Verilen alışveriş hizmeti hakkında bilgiler veren Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül, önceliğin vatandaşın can güvenliği olduğunu bu noktada hizmeti en kaliteli şekilde vermeyi amaçladıklarını ifade etti. Nurgül, “65 yaş üstü vatandaşlarımız Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamadıkları için talep etmeleri durumunda biz kendilerine alışveriş hizmeti sunuyoruz. Türkiye’nin pek çok yerinde olduğu gibi ilçemizde de polis, jandarma, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personellerinden oluşan Vefa Sosyal Destek ekibi bu hizmeti başlattılar. Biz de Alanya Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi.

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