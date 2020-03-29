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65 yaş üstü vatandaşın yardımına jandarma koştu

İZMİR HABERLERİ  | 29.03.2020 10:38 | Son Güncelleme

Jandarma ekipleri, İzmir’in Urla ilçesinde sokağa çıkma yasağından dolayı evde kalan 65 yaş üstü vatandaşlara gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulundu.Türkiye’yi de etkileyen korona virüs salgınından korunmak amacıyla 65 yaşın üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sonrası, güvenlik güçleri yine imdada koştu.

Jandarma ekipleri, İzmir’in Urla ilçesinde sokağa çıkma yasağından dolayı evde kalan 65 yaş üstü vatandaşlara gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulundu.
Türkiye’yi de etkileyen korona virüs salgınından korunmak amacıyla 65 yaşın üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sonrası, güvenlik güçleri yine imdada koştu. Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan ve dışarı çıkamadığı için ihtiyaçlarını karşılayamayan 65 yaş üstü vatandaşlara gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulundu. Bazı vatandaşlar yapılan yardımlar karşısında sevinç gözyaşı dökerken, yardımı sevinçle karşıladı. Jandarma ekipleri yardımların süreceğini duyurdu.

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