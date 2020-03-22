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65 yaş üstü vatandaşlar için dolandırıcılık uyarısı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 22.03.2020 17:33 | Son Güncelleme

Erzincan’da 65 yaş üstü vatandaşlar telefonla aranarak, banka bilgilerinin istenildiği ve “maaşınızı evinize getireceğiz” şeklinde dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığının tespit edilmesi üzerine valilikten uyarıda bulunuldu.Konuyla ilgili Erzincan Valiliğinden yapılan uyarıda; “Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımız tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınmaktadır.

Erzincan’da 65 yaş üstü vatandaşlar telefonla aranarak, banka bilgilerinin istenildiği ve “maaşınızı evinize getireceğiz” şeklinde dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığının tespit edilmesi üzerine valilikten uyarıda bulunuldu.
Konuyla ilgili Erzincan Valiliğinden yapılan uyarıda; “Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımız tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınmaktadır. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilmektedir.
Bu kapsamda Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızca tüm muhtarlarımız SMS ile bilgilendirilmiş olup, Emniyet ve Jandarma birimlerince de konuyla ilgili bilgilendirme çalışmalarına başlanmıştır.
İlimizde bu tür çağrı alan vatandaşlarımızın arandıkları telefon numaralarını ve diğer bilgileri derhal 155, 156 numaraları üzerinden kolluk kuvvetine (emniyet-jandarma) bildirmesi ve bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmemesi hususunda tüm halkımızın ve ilgililerin duyarlı olmaları rica olunur.” denildi.

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