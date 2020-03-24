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65 yaş üstü vatandaşlara esnaf desteği

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.03.2020 15:55 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü esnaflara Develi ilçesinde Esnaf Sanatkarlar Odası destek veriyor.Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulandığını söyleyen Develi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Somuncu, bu yasağa odamıza kayıtlı esnaflar da uyuyor.

65 yaş üstü vatandaşlara esnaf desteği

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü esnaflara Develi ilçesinde Esnaf Sanatkarlar Odası destek veriyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulandığını söyleyen Develi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Somuncu, bu yasağa odamıza kayıtlı esnaflar da uyuyor. Biz de oda olarak 65 yaş ve üstü olup sokağa çıkamayan esnaflarımızı ziyaret ederek ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Somuncu, "Koronavirüs salgınını atlatmak için ülke olarak birlikte hareket etmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın ve diğer yetkililerin ’Evde Kal’ çağrısına kulak vererek, dezenfekte ve hijyen kurallarına uyarak hem kendimizi hem çevremizi bu hastalıktan korumalıyız. Bu bakımdan vatandaşlarımıza biz de ’Evde Kal’ çağrısında bulunuyoruz" ifadesinde bulundu.

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